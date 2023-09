Frou-frou les bains, par les Gens de Meung sur Scène – théâtre La Fabrique Meung-sur-loire, 1 décembre 2023, Meung-sur-loire.

Création 2023-2024 : Nous sommes en 1950. À la station thermale de Frou-Frou les Bains, la saison s’ouvre aujourd’hui avec l’arrivée des premiers curistes. La directrice et ses employés sont sur le pied de guerre, tout doit être parfait ! Seulement voilà, c’est le drame : plus une seule goutte d’eau dans la station ! Vont s’ensuivre sur fond musical d’opérette ou de chansons plus yéyé, une avalanche de quiproquos, d’embrouilles, de situations aussi cocasses que désopilantes pour nous offrir une véritable cure de remise en forme inédite et follement revigorante ! Adaptation et mise en scène par Manouchka Récoché. Direction vocale par Maxime Duthoit et Fred Ferrand à l’accordéon. Billetterie en ligne à venir prochainement. 12 représentations sont prévues !

Déc. 2023 : les 01, 02 et 03. Puis les 08, 09 et 10

Fév. 2024 : les 02, 03 et 04. Puis les 09, 10 et 11.

Vendredis et samedis à 20h30. Dimanches à 15h30.

La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire

2023-12-01T19:30:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

2024-02-11T14:30:00+01:00 – 2024-02-11T16:30:00+01:00

