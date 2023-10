Les hommes préfèrent mentir, par la troupe 2A La Fabrique Meung-sur-loire, 27 octobre 2023, Meung-sur-loire.

Avec la comédie « Les hommes préfèrent mentir » d’Éric Assous, la troupe des 2A saura faire passer aux spectateurs deux agréables soirées ! La joyeuse bande d’amis des 2A, aura à cœur, dans la mise en scène de Sophie Vignelles, de faire partager ces instants entre couples sous tension, comme il n’est pas souhaitable d’en vivre chez soi. Une comédie de mœurs un peu dissolues qui épingle les hommes sans absoudre les femmes. « Cinq à dîner : un couple et trois célibataires, tous quadras. On est a priori entre bons amis et la soirée promet d’être joyeuse et détendue. Pourtant l’arrivée d’un personnage imprévu va tout dérégler et faire apparaître des vérités qui dérangent et des personnages à la moralité boiteuse.. ! »

Deux dates : le 27/10 à 20h30 et le 28/10 à 18h30.

La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire

