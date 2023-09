Théâtre – A l’auberge de la route La Fabrique Meung-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Meung-sur-loire Théâtre – A l’auberge de la route La Fabrique Meung-sur-Loire, 30 septembre 2023, Meung-sur-Loire. Théâtre – A l’auberge de la route Samedi 30 septembre, 20h30 La Fabrique 15 € Tarif réduit : 10 € A l’auberge de la route Texte et mise en scène : Magali Berruet. avec Le P’tit Crème, Magali Berruet, Bruno Daraquy, Jean-Pierre Joblin, Gilles Jouanneau, Catherine Patissier. Dans l’auberge de la route sont attablés des passeurs et passeuses des textes de Gaston Couté. Ils sont là pour témoigner, pour partager, pour dire… et pour vivre simplement un moment ensemble. Mais chez Couté, la simplicité charrie avec elle des grandeurs essentielles : la poésie, les émotions, la révolte contre les injustices… une sorte de magie par laquelle tout devient possible… La Fabrique rue des Mauves, Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.44.32.28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

