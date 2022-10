Du bruit dans l’escalier La Fabrique Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Du bruit dans l’escalier La Fabrique, 29 octobre 2022, Meung-sur-loire. Du bruit dans l’escalier Samedi 29 octobre, 16h00 La Fabrique La musique pour langage ! La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire Une pièce de théâtre musicale, pour le jeune public ! Ce nouvel arrivant c’est l’autre, celui que l’on ne connaît pas, celui qui est différent qui va être observé, snobé et jugé. Pas question de lui parler. En plus, il fait du bruit dans l’escalier !

« Du bruit dans l’escalier », c’est la rencontre entre la musique, le théâtre et l’objet, la rencontre entre des personnes issues de mondes différents et la rencontre avec le public. La musique sera le principal langage du spectacle, grâce à une partition écrite par Hervé Esquis. Les sons seront un vocabulaire-mots, le médium des conflits puis celui de la rencontre et de la communication.

