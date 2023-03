La Fabrique made in Bagnolet La Fabrique made in Bagnolet Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

La Fabrique made in Bagnolet La Fabrique made in Bagnolet, 1 avril 2023, Bagnolet. La Fabrique made in Bagnolet 1 et 2 avril La Fabrique made in Bagnolet Les Artisans d’Art de La Fabrique se réunissent autour d’une installation collective sur le thème « Sublimer le quotidien » (Céramique, Sculpture, Bijoux, Textile, Photo Argentique) et ouvriront les portes de leurs ateliers de fabrication et du labo photo argentique durant le week-end.

Des ateliers de démonstration et intitiation tout public seront proposés :

– modelage et tournage de la terre

– photographie argentique

La Fabrique made in Bagnolet est un lieu artistique collaboratif réunissant Artisans d’Art et Artsites. La Fabrique made in Bagnolet 11 rue Paul-Vaillant-Couturier, 93170, Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.la-fabrique-bagnolet.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Alain Smilo

