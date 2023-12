Atelier Eveil numériques La Fabrique – Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Atelier Eveil numériques La Fabrique – Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, 24 janvier 2024, Garges-lès-Gonesse. Atelier Eveil numériques Mercredi 24 janvier 2024, 10h30 La Fabrique – Le Cube Garges 3€ pour les Gargeois, 5€ pour les non Gargeois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T10:30:00+01:00 – 2024-01-24T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T10:30:00+01:00 – 2024-01-24T11:30:00+01:00 Cet atelier d’éveil numérique dédié aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un parent, fait l’objet d’une découverte de nouveaux outils et applications numériques. Les parents sont également accompagnés sur comment assister leurs enfants sur les bons usages du numérique. La Fabrique – Le Cube Garges Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France numérique atelier Détails Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Autres Code postal 95140 Lieu La Fabrique - Le Cube Garges Adresse Avenue du Général de Gaulle, Garges-lès-Gonesse Ville Garges-lès-Gonesse Departement Val-d'Oise Age min 3 Age max 6 Lieu Ville La Fabrique - Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse Latitude 48.975394 Longitude 2.397143 latitude longitude 48.975394;2.397143

