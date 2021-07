Savigny-sur-Grosne Savigny-sur-Grosne 71460, Savigny-sur-Grosne LA FABRIQUE fête ses 10 ans ! Savigny-sur-Grosne Savigny-sur-Grosne Catégories d’évènement: 71460

Savigny-sur-Grosne

LA FABRIQUE fête ses 10 ans ! Savigny-sur-Grosne, 11 août 2021-11 août 2021, Savigny-sur-Grosne. LA FABRIQUE fête ses 10 ans ! 2021-08-11 – 2021-08-15

Savigny-sur-Grosne 71460 Savigny-sur-Grosne EUR 0 0 LA FABRIQUE fête ses 10 ans du 11 au 15 août 2021! Mercredi 11/08/14h45 OUVERTURE AU PUBLIC-ATELIERS-EXPOS -Atelier 15h-Signe à l’éthique/Chansigne/Langue des signes Groupe1/p12

-Atelier 15h-Signe à l’éthique/Chansigne/Langue des signes Groupe2/p12

-Lecture Théâtrale 16h15 La Sapphirina Cie/Orphelins/p1

-Théâtre 18h Cie Pistë / Ici nos yeux sont inutiles/p1

-Arts de la rue 20h45 Cie Amaranta / Molière!/p2

-Pop Rock 22h The Coplie/p2 Jeudi 12/08 14h45 OUVERTURE AU PUBLIC-ATELIERS-EXPOS -Atelier 15h-Cie Pistë Atelier initiation à la pratique vocale/p12

-Atelier 15h-Signe à l’éthique/Chansigne/Langue des signes Groupe1/p12

-Atelier 15h-Signe à l’éthique/Chansigne/Langue des signes Groupe2/p12

– Théâtre de rue 16h30 Cie du Quart de seconde/Les derniers de cordée/p3

-Balade musicale 18h Cie Mimosa/Quartet funambule/Au fil du temps/p3

-Théâtre 20h30 Cie du Rabot/Betty/p4

-Chanson française 22h Eyo’nlé/Une valse à Cotonou/p4 Vendredi 13/08 14h45 OUVERTURE AU PUBLIC-ATELIERS-EXPOS -Atelier 15h-Signe à l’éthique/Chansigne/Langue des signes Groupe1/p12

-Atelier 15h-Signe à l’éthique/Chansigne/Langue des signes Groupe2/p12

-Spectacle LSF 16h30 Signe à l’éthique/Chansignes/p5

-Théâtre 18h Cie Carnage/Pathologie/p5

-Chanson française 19h15 Les Vercoquins/Hommage à Boris Vian/p6

-Théâtre-Marionnettes 21h Cie Valkyrira/Les vieux enfants/p6

-Acoustic-Soul 22h30 Jeanette Berger à 3 voix/p7 Samedi 14/08 13h15 OUVERTURE AU PUBLIC-ATELIERS-EXPOS -Atelier 13h30-Cie Chaos Carré/Cirque/Mât chinois/p12

-Atelier 13h30-Cie Chaos Carré/Cirque/Hula hoop/p12

-Théâtre/LSF 15h Signe à l’éthique/Luttes/p7

-Clown 16h15 Cie Rêve de Moi, j’Rêve de Toi/Ça va la vie?/p8

-Théâtre 17h30 Cie Carnage/Amour-amour/p8

-Théâtre de rue 19h Cie du Quart de seconde/Les derniers de cordée/p3

-Fanfare 20h15 Conflits de Canards/p9

-Théâtre-Marionnettes 21h Cie Valkyrira/Les vieux enfants/p6

-Pop Rock 22h30 Akoofen/p9 Dimanche 15/08 14h30 OUVERTURE AU PUBLIC-ATELIERS-EXPOS -Atelier 15h-Cie la Stoccata/Percussions corporelles/chant a capella/p12

-Cirque 17h15 Cie Chaos Carré/Ils étaient une fois/p10

-Fanfare 18h Conflits de Canards/p9

-Théâtre musical 18h45 Cie la Stoccata/La Bonne Colère/p10

-Chansigne/LSF 20h15 Signe à l’éthique/Chansignes/p7

-Clown 21h30 Cie Rêve de Moi, j’Rêve de Toi/Alors on tourne…/p11

