Le voyage de YIDIR 6 – 20 décembre La Fabrique du Sud

Entrée libre. Gratuit.

Découvrez l'exposition de l'artiste-peintre Mohamed EZZIANI

La Fabrique du Sud 7bis, rue de l'Asie 59000 Lille Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France

03.20.53.36.63 https://www.facebook.com/pg/fabriquedusud/photos/?tab=album&album_id=369764097062797 La Fabrique du sud est un lieu collaboratif dont les activités se construisent avec les acteur du quartier ainsi que les habitants. On peut faire de la cuisine,de la couture,du Fab Lab , du sport bien être ainsi que pleins d’autres activités . Venez découvrir les oeuvres de Mohamed EZZIANI, un talentueux

artiste-peintre de Tinghir (Sud-Est du MAROC), retraçant l’histoire

de son héros unique : Le jeune berger Yidir. Retrouvez l’exposition du 06 au 20 décembre 2022 à la Fabrique du Sud et ne manquez pas le vernissage mardi 6 décembre à 18h30. Contact : 07 69 20 61 29 / contact@saphirhumanitaire.com

2022-12-06T18:30:00+01:00

2022-12-20T21:00:00+01:00

