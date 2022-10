CONCERT D’HALLOWEEN La Fabrique du Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

CONCERT D’HALLOWEEN La Fabrique du Sud, 29 octobre 2022, Lille. CONCERT D’HALLOWEEN Samedi 29 octobre, 18h00 La Fabrique du Sud

Entrée libre et gratuite

Retrouvez des artistes hip-hop de la région lilloise lors d’un concert à la Fabrique du Sud, le 29 Octobre 2022 à 18h00 ! La Fabrique du Sud 7bis, rue de l’Asie 59000 Lille Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France sans conditions

03.20.53.36.63 https://www.facebook.com/pg/fabriquedusud/photos/?tab=album&album_id=369764097062797 La Fabrique du sud est un lieu collaboratif dont les activités se construisent avec les acteur du quartier ainsi que les habitants. On peut faire de la cuisine,de la couture,du Fab Lab , du sport bien être ainsi que pleins d’autres activités . Afin de passer un moment convivial, Esprit Freestyle vous propose un concert d’artistes de la région à la Fabrique du Sud ! Venez les découvrir autour d’un cocktail digne d’Halloween ! Vous aurez également la possibilité de vous exprimer sur scène avec un open-mic prévu à la fin ! Et n’oubliez pas de vous déguiser avec vos plus beaux costumes, un concours avec un shooting photo à la clé viendra clôturer ce beau moment !

2022-10-29T18:00:00+02:00

2022-10-29T19:30:00+02:00 Esprit Freestyle

