ENQUÊTE POLICIÈRE La Fabrique du Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

ENQUÊTE POLICIÈRE La Fabrique du Sud, 29 octobre 2022, Lille. ENQUÊTE POLICIÈRE Samedi 29 octobre, 15h30 La Fabrique du Sud

Sur inscription, gratuit

Venez participer à une fabuleuse enquête policière à la Fabrique du Sud le 29 Octobre 2022 de 15h30 à 17h00 ! La Fabrique du Sud 7bis, rue de l’Asie 59000 Lille Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France sans conditions

03.20.53.36.63 https://www.facebook.com/pg/fabriquedusud/photos/?tab=album&album_id=369764097062797 La Fabrique du sud est un lieu collaboratif dont les activités se construisent avec les acteur du quartier ainsi que les habitants. On peut faire de la cuisine,de la couture,du Fab Lab , du sport bien être ainsi que pleins d’autres activités . Dans un studio d’enregistrement, au cœur du quartier Lille-Sud, un ingénieur du son est retrouvé sans vie ! Le directeur fait appel à une équipe d’enquêteurs afin de résoudre cette affaire. Parmi les personnes présentes au moment des faits, cinq ont une bonne raison d’avoir commis le meurtre. Votre mission : trouver le coupable et son mobile ! Retrouvez-nous à la Fabrique du Sud pour une enquête policière incroyable !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T15:30:00+02:00

2022-10-29T17:00:00+02:00 Esprit Freestyle

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Fabrique du Sud Adresse 7bis, rue de l'Asie 59000 Lille Lille-Sud Ville Lille lieuville La Fabrique du Sud Lille Departement Nord

La Fabrique du Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

ENQUÊTE POLICIÈRE La Fabrique du Sud 2022-10-29 was last modified: by ENQUÊTE POLICIÈRE La Fabrique du Sud La Fabrique du Sud 29 octobre 2022 La Fabrique du Sud Lille lille

Lille Nord