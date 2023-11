Noël à Lille-Sud La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Noël à Lille-Sud La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille, 16 décembre 2023, Lille. Noël à Lille-Sud Samedi 16 décembre, 11h00 La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Gratuit, entrée libre AU PROGRAMME 11h-12h : Spectacle de magie « Noël chez Charly Potter » : Charly se retrouve bien seul le soir de Noël devant sa cheminée lorsqu’il apprend que ses amis ne viendront pas. Oui mais Charly est magicien et ses pouvoirs peuvent sûrement tout changer ! 12h-13h : Couscous à prix solidaire Repas proposé par l’association FAME. 12h-17h : Petit marché de noël solidaire Vêtements et jouets d’occasion

Jouets faits main pour les tout petits

Cartes de voeux

Textiles et illustrations

Produits cosmétiques à base de plantes naturelles 13h-17h : Animations & ateliers Shooting photo avec le père noël

Atelier maquillage

Cuisine de sablés de noël

Création de cartes de voeux

Smoothiecyclette

Initiation au Taï Chi

Décoration de bonhommes de noël

Atelier Survatchka : bâtons magiques bulgares de la nouvelle année

Fabrication de jeux en bois

Fabrication de boules de noël

Fabrication de cartes de voeux

Parcours de motricité pour les tout petits

Atelier bouteilles sensorielles pour les tout petits 15h30-17h : Goûter & spectacle Goûter avec chocolat chaud et douceur sucrée

Fanfare de lutins par Roby Spectacles MERCI À NOS PARTENAIRES ! L’association FAME, l’APPC, Maurice & Bertille, Pour Bien Vivre Ensemble, Association bulgare, le Valdocco, Arts & Culture France-Chine, IMPALA, Mon Petit Paradis, Temps de Jeux, La Remise Enjouée, Lille Sud Insertion, la médiathèque de Lille-Sud, Balsam Herba, la friperie solidaire EPHATHA, Paroles d’Habitants et Daniel Poisson. La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00 gpointstudio Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie Adresse 7 bis rue de l'Asie Ville Lille Departement Nord Lieu Ville La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie Lille latitude longitude 50.610503;3.055373

La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/