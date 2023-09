Halloween à Lille-Sud La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Halloween à Lille-Sud La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille, 28 octobre 2023, Lille. Halloween à Lille-Sud Samedi 28 octobre, 15h00 La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Entrée libre, gratuit Une journée sous le signe de l’horreur et de la surprise ! Dans tout le quartier, profitez d’animations et jeux pour tous les âges. Un bal déguisé, animé par un DJ, viendra rythmer la soirée. Au programme 15H > 19H | ANIMATIONS POUR LES PETITS

De 3 à 10 ans |Médiathèque & Fabrique du Sud

Lectures, parcours sportifs, atelier cuisine, maquillage, décoration de citrouilles… de nombreuses surprises à vivre en famille. 17H > 19H | JEU DE PISTE AU CIMETIÈRE

À partir de 10 ans | Départ de la Fabrique du Sud

Une visite insolite du Cimetière, au cours de laquelle quelques défunts pourraient venir à votre rencontre… 19H > 21H | GRANDE SOIRÉE DÉGUISÉE

Tout public | À la Fabrique du Sud

Une soirée festive avec concerts et DJ, où les meilleurs déguisements pourront gagner des places pour un match du LOSC ! Repas à prix solidaire sur place. Merci à nos partenaires Temps de Jeux, Lille Sud Insertion, Mon Petit Paradis, Les Amis du Patrimoine, Olympique Lille Sud, Médiathèque de Lille-Sud, FAME, Tempour’Elles, Esprit Freestyle, Les Francas du Nord La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

