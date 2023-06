Atelier bricolage La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier bricolage La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille, 14 juin 2023, Lille. Atelier bricolage Mercredi 14 juin, 14h00 La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Entrée libre Mercredi 14 juin, retrouvez un atelier bricolage gratuit, proposé à la Fabrique du Sud par Les Compagnons Bâtisseurs.

Animé par un professionnel, cet atelier vous permettra de bénéficier de divers conseils pour vos petites réparations de la vie quotidienne. Vous pourrez en profiter pour poser librement toutes vos questions à l’association. La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00 TLP Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie Adresse 7 bis rue de l'Asie Ville Lille Departement Nord Lieu Ville La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie Lille

La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Atelier bricolage La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille 2023-06-14 was last modified: by Atelier bricolage La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie Lille 14 juin 2023