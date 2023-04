Aménageons ensemble l’atelier de la Fabrique ! La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Lille Catégories d’évènement: Lille

Aménageons ensemble l’atelier de la Fabrique ! La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie, 18 avril 2023, Lille. Aménageons ensemble l’atelier de la Fabrique ! 18 – 21 avril La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie Gratuit, entrée libre Nous vous proposons de travailler avec nos partenaires, les Compagnons Bâtisseurs, pour aménager ensemble un nouvel atelier au sein de la Fabrique du Sud.

L’objectif est de développer le lieu pour un nouvel atelier, qui permettra l’organisation de projets associatifs, le développement du repair café de la Fabrique ou encore la création d’une outilthèque. Rendez-vous à la Fabrique du 18 au 21 avril, toute la journée ! La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T09:00:00+02:00 – 2023-04-18T17:30:00+02:00

2023-04-21T09:00:00+02:00 – 2023-04-21T17:30:00+02:00

