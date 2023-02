Lille-Sud se mobilise pour les droits des femmes ! La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie, 4 mars 2023, Lille.

Lille-Sud se mobilise pour les droits des femmes ! 4 – 31 mars La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie

Entrée libre, gratuit

Du 4 au 31 mars, les acteurs du quartier se mobilisent pour vous proposer de nombreux événements dédiés aux droits des femmes. Découvrez la programmation.

La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille-Sud Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “mailto:dunordfemmessolidaires@gmail.com”}, {“link”: “mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr”}, {“link”: “mailto:autodefense@lechappee-lille.fr”}]

Samedi 4 mars de 10h à 17h

Grande journée d’ouverture

De 10h à 12h | Vélorution et parcours piéton « Elles sont encore là ! »

À pied ou à vélo, partez à la découverte des rues de Lille-Sud portant des noms de femmes célèbres. Vivez un moment convivial avec nos partenaires, apprenez-en plus sur quelques figures majeures de l’Histoire et profitez de nombreuses animations.

Rendez-vous à 9h30 à la Fabrique du Sud, 7bis rue de l’Asie, gratuit avec petit-déjeuner offert.

Départ vélo : 10h (prêt de vélos possible sur place)

Départ piéton : 10h15

De 12h à 17h | Mobilisez-vous à la Fabrique du sud !

Une après-midi festive et de découvertes pour célébrer les droits des femmes et sensibiliser à leurs enjeux. Au programme : ateliers, conférences, exposition, défilé, projection & concert.

À la Fabrique du Sud, 7bis rue de l’Asie, gratuit.

Restauration à prix solidaire proposée sur le temps du midi.

Du 4 au 31 mars

Exposition « Vues de Lille-Sud »

Entre 2021 et 2022, Julia Chausson, graveuse et Magali Attiogbé, illustratrice, se sont inspirées de la vie du quartier et des rencontres avec les habitants pour créer des œuvres originales, collées dans les rues sous forme d’affiches.

Cette exposition met en lumière le travail, la pratique et la vision du quartier de ces femmes au fil de 12 œuvres originales.

À la Fabrique du Sud, 7bis rue de l’Asie, gratuit.

Mercredi 8 mars

Journée internationale des droits des femmes

De 10h à 12h et de 13h30 à 16h | Solidarité et confiance en soi

Femmes Solidaires, l’association SOLFA et Inès, étudiante lilloise proposent une journée de solidarité pour lutter contre la précarité, en donnant de la confiance et de l’estime de soi par des soins esthétiques. Soins du visage, massages, pédicures et manucures sont au programme.

À la Fabrique du Sud, 7bis rue de l’Asie.

Gratuit, sur inscription à dunordfemmessolidaires@gmail.com (nombre de places limité).

Garde d’enfants proposée sur place.

Jeudi 9 mars

Après-midi bien-être pour les jeunes filles

Le Centre social de l’Arbrisseau propose une après-miid à destination des 16-25 ans. Un espace détente sera accessible et les jeunes présentes pourront en apprendre davantage sur les métiers de l’esthétique et de la confection. Un vestiaire solidaire et différents ateliers seront proposés sur place.

Au Pôle Ressources Jeunesse du Centre social de l’Arbrisseau, 37 rue Wagner, gratuit.

Vendredi 10 mars de 14h30 à 16h

Formation sur l’Histoire du sexisme

Le collectif #NousToutes Lille vous propose d’explorer l’Histoire du sexisme, de l’antiquité à nos jours. Béguines, sorcières et grandes figures des luttes féministes, profitez d’1h30 de formation pour comprendre les racines historiques du sexisme et mieux lutter contre les violences actuelles.

À la Fabrique du Sud, 7bis rue de l’Asie.

Gratuit sur inscription à lafabriquedusud@mairie-lille.fr ou au 06 31 19 13 93.

Vendredi 10 mars à partir de 17h

La nocturne de Lazare Garreau

Le centre social Lazare Garreau vous propose une soirée thématique. Au programme des ateliers avec plusieurs associations féministes lilloises, une exposition présentée par le photographe Marc Hellebold et plein d’autres surprises !

Au centre social Lazare Garreau, 45 rue Lazare Garreau, gratuit.

Du 14 au 25 mars

Exposition « Bien dans leur genre »

Ludique et interactive, cette exposition présentée sous forme de quizz invite chacune et chacun à réfléchir à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes.

À la médiathèque de Lille-Sud, 11 rue de l’Asie, gratuit.

Exposition tout public, à partir de 9 ans.

Jeudi 30 et vendredi 31 mars de 9h30 à 17h

Formation de self-défense

Proposée par L’Echappée et l’association Contrepoing, cette formation de 12 heures allie bien-être et développement de ses capacités, échange et solidarité, apprentissage de techniques défensives et exploration de ses capacités mentales et corporelles.

À la Fabrique du Sud, 7bis rue de l’Asie.

Gratuit, sur inscription à autodefense@lechappee-lille.fr ou au 06 13 97 50 87 (nombre de places limité).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:30:00+01:00

2023-03-31T21:00:00+02:00

Centre social Lazare Garreau