Samedi 10 décembre, profitez d’un noël festif à la Fabrique du Sud ! Spectacles, animations et surprises sont proposées par la Ville et ses partenaires. La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille-Sud Lille 59000 Nord Hauts-de-France AU PROGRAMME 10h45-12h : Spectacle musical pour enfants : « Où est passé le père noël ? », une aventure au son des chansons Disney interprétées en live. 17h15-18h30 : Spectacle musical « Noël 4 You » : 4 musiciens vous chantent les standards français et internationaux de noël. De 12h à 17h : Marché des créateurs avec des stands variés : bougies, thés, bijoux, accessoires pour bébés, etc.

Ateliers de création de sablés, de guirlandes et de cartes de vœux

Déambulation festive et ateliers mobiles autour de la Fabrique du Sud

Ateliers maquillage et décoration de gateaux

Lieu d’accueil et parcours de motricité pour les petits

Activité manuelle autour du jeu

Shooting photo avec le père noël (de 14h à 16h uniquement)

Spectacle de marionnettes (à partir de 14h30)

Lectures de livres imaginés par des enfants (à partir de 14h)

Mini-concert de RnB par Naïma Adel (à partir de 15h)

Goûter et chocolat chaud offerts (à partir de 16h)

Restauration payante sur place

Et plein d’autres surprises ! MERCI À NOS PARTENAIRES ! Le centre social Lazare Garreau, le centre social de l’Arbrisseau, l’APPC, Paroles d’Habitants, Le Pont, FAME, Felikso, Mon Petit Paradis, Temps de Jeux, la médiathèque de Lille-Sud, les Francas du Nord, Strawberry Prod, l’APE Nadaud, Du vent dans les mots.

