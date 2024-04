La Fabrique du Printemps Pau, samedi 6 avril 2024.

La Fabrique du Printemps Pau Pyrénées-Atlantiques

Bientôt le printemps arrive et avec lui, notre week-end créatif tant attendu !

Nous sommes ravis de vous inviter les 6 et 7 avril à la troisième édition de « La fabrique du Printemps ».

De 10h à 18h tout le week-end, plongez dans notre univers créatif, participez à des ateliers, explorez notre boutique de créateurs à la recherche de trésors artisanaux, et dégustez les délices culinaires de la talentueuse cheffe Yuri Massines. C’est l’occasion parfaite de partager un moment convivial en famille ou entre amis, que ce soit pour se faire plaisir ou faire plaisir à vos proches !

Rejoignez-nous pour un week-end inoubliable rempli de créativité et de bonne humeur ! .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

11 Rue de Bordeu

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bonjour@ateliers-hybride.fr

