La fabrique du Printemps Pau, 9 avril 2022, Pau.

La fabrique du Printemps Ateliers Hybrides 11 rue de Bordeu Pau

2022-04-09 – 2022-04-10 Ateliers Hybrides 11 rue de Bordeu

Pau Pyrénées-Atlantiques

Les 9 et 10 avril, nous organisons un événement créatif et gourmand : La fabrique du Printemps.

Pendant tout le week-end de 10h à 18h, venez participer à nos ateliers créatifs, découvrir notre boutique de créateurs et goûter à la cuisine fabuleuse de Yuri.

De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis !

Tout public

+33 7 88 51 51 05

Ateliers Hybrides

