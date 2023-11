Fête des Lumières et vin chaud à La Fabrique du Point Du Jour La Fabrique du POINT DU JOUR Saint-Savin Catégories d’Évènement: Saint-Savin

Vienne Fête des Lumières et vin chaud à La Fabrique du Point Du Jour La Fabrique du POINT DU JOUR Saint-Savin, 8 décembre 2023, Saint-Savin. Fête des Lumières et vin chaud à La Fabrique du Point Du Jour Vendredi 8 décembre, 19h30, 21h00 La Fabrique du POINT DU JOUR Entrée libre sur inscription par mail en précisant l’horaire souhaité La Fabrique du Point Du Jour à Saint-Savin vous propose à l’occasion de la Fête des Lumières du vendredi 8 décembre deux visites nocturnes : la première à 19h00, afin de permettre aux enfants de découvrir le château à la lueur des flambeaux la seconde à 21h00 pour les gens qui travaillent Après la visite extérieure où se mêlent eau et lumière, vous pourrez vous réchauffer à l’intérieur de la Fabrique au coin du feu en dégustant un vin chaud.

Durée des visites 1h00 La Fabrique du POINT DU JOUR 2, avenue du général de gaulle 86310 Saint-Savin Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « dominique.jacquot@fabriquedupointdujour.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

