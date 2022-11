La Fabrique du Point Du Jour fait sa Fête des Lumières La Fabrique du POINT DU JOUR Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Découverte de la Fabrique à la lueur des flambeaux La Fabrique du POINT DU JOUR 2, avenue du général de gaulle 86310 Saint-Savin Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine La Fabrique du Point Du Jour Saint-Savin vous propose à l’occasion de la Fête des Lumières du jeudi 8 décembre deux visites nocturnes : la première à 19h00, afin de permettre aux enfants de découvrir le château à la lueur des flambeaux la seconde à 21h00 pour les gens qui travaillent Durée des visites 1h00

