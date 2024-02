La Fabrique du Patrimoine Apéro Fabrique Ciron, lundi 4 mars 2024.

La Fabrique du Patrimoine Apéro Fabrique Ciron Indre

Lundi

La Fabrique du Patrimoine ? Il s’agit d’un projet participatif autour du patrimoine bâti, des savoir-faire et du cadre de vie. Au fil de l’année, le Parc et le CPIE Brenne-Berry vous donnent rendez-vous pour découvrir ou re-découvrir avec un œil nouveau notre cadre de vie…

Envie de valoriser le patrimoine bâti de votre commune ? Une idée pour améliorer votre cadre de vie ? Vous souhaitez en apprendre davantage, découvrir des savoir-faire et vous initier ? Vous souhaitez partager vos connaissances et votre expérience ?

Venez découvrir les premières rencontres de l’année et construire avec nous la suite du projet. Chantiers participatifs et initiations, projets collectifs de valorisation, visites et balades, ateliers thématiques…

La Fabrique du Patrimoine se construit collectivement au fil des propositions.

Venez échanger sur le patrimoine et partager vos idées autour d’un verre !

La Fabrique du Patrimoine vous propose déjà un atelier Nichoir à hirondelles le 13 mars prochain sur destination-brenne.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 18:00:00

fin : 2024-03-04 19:30:00

Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire m.caradec@parc-naturel-brenne.fr

L’événement La Fabrique du Patrimoine Apéro Fabrique Ciron a été mis à jour le 2024-02-23 par Destination Brenne