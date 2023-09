Venez découvrir le Grand Paris Express à la Fabrique du métro La Fabrique du métro Saint-Ouen-sur-Seine, 13 octobre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

La réalisation du Grand Paris Express s’accompagne d’un outil novateur : la Fabrique du métro. Cet équipement illustre la démarche partenariale de la Société du Grand Paris, engagée depuis le début du projet : ingénieurs, architectes, étudiants et collaborateurs de la Société du Grand Paris s’y côtoient et travaillent ensemble à la réalisation du nouveau métro.

La scénographie de la Fabrique du métro, imaginée par Giovanna Comana de l’agence BGC Studio, mêle espaces de gare reconstitués et surfaces d’expositions. La visite de la Fabrique donne les clés essentielles de compréhension du projet en construction, entraînant le visiteur dans un double parcours. Celui de la découverte des composants d’une gare en cours de conception, et celui de la réalisation de l’ensemble du projet, en l’invitant à suivre le parcours d’un voyageur, depuis les entrailles de la Terre jusqu’au parvis d’une gare. Maquettes, panneaux et vidéos, dispositifs multimédias interactifs, et une salle immersive avec images projetées en 3D, plongeront les visiteurs, en particulier le jeune public, au cœur de l’aventure humaine et technique de la construction du nouveau métro.

La Fabrique du métro Parc des Docks Travées E et F – 50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro La Fabrique du métro est une vitrine du Grand Paris Express ouverte au grand public. Elle permet au visiteur la découverte des composants d'une gare-test (équipements, mobiliers, design) en cours de conception et la réalisation de l'ensemble du projet notamment par la présentation d'une vingtaine de maquettes (matérielles et numériques), en l'invitant à suivre le parcours d'un voyageur, depuis les travaux préparatoires, de génie civil jusqu'à la conception d'un parvis de gare.

Des visites destinées aux classes de primaire, collège ou lycée, et adaptées aux programmes scolaires sont proposées toutes l’année sur réservation en ligne (https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro) Parc d’activités Valad – Bâtiment 563, Travées E-F. Accès : Métro 13 : Mairie de Saint Ouen ou Garibaldi / RER C : Saint-Ouen / Bus 173 : Mairie de Saint-Ouen ou Les Bateliers, Bus 85 : Parvis des Bateliers

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T10:30:00+02:00

2023-10-13T15:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

