Samedi de Réparer La FABrique du Loch Auray

Morbihan Samedi de Réparer La FABrique du Loch Auray, 21 octobre 2023, Auray. Samedi de Réparer Samedi 21 octobre, 10h00 La FABrique du Loch [Agenda] « Un Samedi de Réparer »

Retrouvez-nous le samedi 21 octobre de 10h00 à 12h00.

Un appareil défectueux (un grille-pain, un bouton de gazinière ou tout autre petit électroménager) ? Apportez-le et avec l’aide de nos adhérents, on trouvera une solution ?

Les prix sont libres, pas besoin d’être déjà adhérent ni de cotiser.

Rendez-vous à La FABrique du Loch.

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

