2022-08-01 – 2022-08-04 Dans le cadre de l’été culturel, l’association Interbibly a proposé aux bibliothèques du Grand Est de participer à son temps fort de l’été : La fabrique du livre jeunesse. La Bibliothèque de Vouziers a déposé une candidature pour le territoire de l’Argonne ardennaise afin d’accueillir une illustratrice jeunesse du 1er au 4 août. Camille Tisserand, diplômée des arts décoratifs de Strasbourg, nous fera ainsi le plaisir d’animer des ateliers sur notre territoire.Elle interviendra :- à la bibliothèque-ludothèque de Vouziers avec le centre aéré de la commune pour la création d’un jeu- au Parc Argonne Découverte avec les visiteurs pour la réalisation d’une fresque- dans les bibliothèques de Machault et Savigny-sur-Aisne pour des ateliers dessin- à Buzancy avec le public pour un travail de valorisation de la bibliothèque dans le villagePour plus de renseignements contacter la Bibliothèque de Vouziers. +33 3 24 71 64 93 dernière mise à jour : 2022-07-09 par

