La fabrique du livre jeunesse
2021-07-27 – 2021-07-30
Biesheim 68600

Tu as 8 ans et plus… La médiathèque t'invite à visiter le musée gallo-romain puis à créer ton carnet de bord avec l'aide d'Anne Mahler, illustratrice.

+33 3 89 72 01 55

