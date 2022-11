La fabrique du consentement : regards lesbo-queer Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La fabrique du consentement : regards lesbo-queer Université Sorbonne Nouvelle, 17 novembre 2022, Paris. Le jeudi 17 novembre 2022

de 16h30 à 18h30

. gratuit

Avec Maëlie Guillerm, du festival Vues du Québec Un film documentaire de Mathilde Capone. Et si les communautés lesbo-queer avaient quelque chose à partager des singularités de leur sexualité ? À travers l’épineuse question du consentement, seize protagonistes de ces communautés prennent la parole. Existe-t-il une zone floue, un continuum entre consentement et agression ? De quelles manières peut-on déjouer la culture du viol et innover en matière de consentement ? Comment la notion d’agression a-t-elle été instrumentalisée historiquement pour exclure les femmes trans ? Plongeant au cœur de leur intimité, les protagonistes du film interrogent, se mettent en colère, rient, inventent d’autres possibles. Iel-le-s posent d’autres regards sur le consentement à partir de l’expérience de leurs communautés marginalisées, de leur sous-culture et de leurs explorations. Cette projection s’inscrit dans le Festival des Fiertés organisé dans les 12e, 13e et 14e arrondissements et dans le cadre du Mois du doc. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157013-focus-quebec-cine-conference-la-fabrique-du-consentement-regards-lesbo-queer-salle-de-projection 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157013-focus-quebec-cine-conference-la-fabrique-du-consentement-regards-lesbo-queer-salle-de-projection

Mathilde Capone

