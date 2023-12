Causerie Du Bidule : Et si on se racontait des histoires ?! La Fabrique du Bidule Aÿ-Champagne, 19 décembre 2023 18:30, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Il était une fois…

Des contes, des fables, des romans, des feuilletons. Qui font peur, qui font rêver, qui font pleurer, qui font rire. Des longues, courtes, bigarrées, simples, directes, à dormir debout. Racontées de bouche à oreilles ou tout droit sortie de notre fertile imagination.

Pourquoi on aime tant se raconter des histoires ?!

Dimitri nous accompagne dans notre causerie ! Et c’est pas le père Noël !.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 20:30:00. .

La Fabrique du Bidule Z.A. le Cheminet

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Once upon a time…

Tales, fables, novels, soap operas. They scare, they make you dream, they make you cry, they make you laugh. Long, short, colourful, simple, straightforward, bedtime stories. Told by word of mouth or straight from our fertile imaginations.

Why do we like telling stories so much?

Dimitri accompanies us in our chat! And he’s not Santa Claus!

Érase una vez…

Cuentos, fábulas, novelas, telenovelas. Asustan, hacen soñar, hacen llorar, hacen reír. Cuentos largos, cortos, llenos de color, simples, sencillos, para dormir. Contados de boca en boca o directamente de nuestra fértil imaginación.

¿Por qué nos gusta tanto contar historias?

¡Dimitri nos acompaña en nuestra charla! ¡Y no es Papá Noel!

Es war einmal…

Märchen, Fabeln, Romane, Feuilletons. Die Angst machen, zum Träumen anregen, zum Weinen bringen, zum Lachen. Lange, kurze, bunte, einfache, direkte, schlafraubende. Sie werden von Mund zu Mund erzählt oder entspringen direkt unserer fruchtbaren Fantasie.

Warum erzählen wir uns so gerne Geschichten?!

Dimitri begleitet uns bei unseren Gesprächen! Und er ist nicht der Weihnachtsmann!

