Issy-les-Moulineaux J’apprends les écogestes à la maison- ISSY-LES-MOULINEAUX La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 17 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. J’apprends les écogestes à la maison- ISSY-LES-MOULINEAUX Mercredi 17 janvier 2024, 15h00 La Fabrique d’Issy Atelier gratuit en accès libre Tu repartiras avec les clés pour agir et réduire ta consommation énergétique et d’eau ainsi que tes factures. Mercredi 17 janvier de 15h à 16h Public familial, à partir de 10 ans. À la Fabrique d’Issy, 54 rue d’Erevan, Issy-les-Moulineaux. La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

