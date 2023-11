Cercle de femmes sur le thème de la maladie La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Cercle de femmes sur le thème de la maladie Samedi 18 novembre, 18h00 La Fabrique d’Issy Atelier payant sur inscription et adhésion nécessaire pour participer à cet atelier.

Rejoignez notre groupe de parole pour femmes animé par notre bénévole Carine.

En 3 séances, nous aborderons des thématiques différentes :

Séance 1 : Je suis malade, ou j’ai été malade récemment. Comment je me sens moi-même ? Comment je me vois au travers des yeux des autres ? Qu’est-ce que je ressens ? De quoi aurai je besoin pour améliorer ma situation ?

Séance 2 *: Je suis malade, ou j’ai été malade récemment. Comment je me sens en tant que mère, épouse au sein de mon foyer ? De quoi aurai je besoin pour améliorer ma situation ?

*Séance 3 : Je suis malade, ou j’ai été malade récemment. Comment je me sens en tant que femme au sein de la société active ? De quoi aurai je besoin pour améliorer ma situation ?

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

