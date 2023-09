Réparation textile à la main La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 27 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Réparation textile à la main Vendredi 27 octobre, 14h00 La Fabrique d’Issy Entrée libre sur inscription

Un trou dans votre pull ? Un pantalon décousu ? Une chemise sans boutons ?

Venez apprendre à réparer vos textiles en faisant de la couture à la main et repartez avec vos textiles réparés

Enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte.

Entrée libre sur inscription et atelier en continu, vous pouvez partir quand vous voulez

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

