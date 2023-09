Fresque du Climat La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 23 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Fresque du Climat Samedi 23 septembre, 10h00 La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription

Ce n’est pas toujours simple de comprendre ce qu’est réellement le changement climatique !

La Fresque du Climat est un atelier ludique, collaboratif et créatif, qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du climat, le changement climatique et son caractère systémique. Animé par une bénévole spécialisée, l’atelier vous amène à réfléchir ensemble pour trouver des solutions concrètes et à votre portée.

À partir de 14 ans

Atelier sur inscription

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T13:00:00+02:00

