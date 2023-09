La Fresque des frontières planétaires La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

La Fresque des frontières planétaires 16 et 28 septembre La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription

Climat, biodiversité, cycle de l’eau, acidification des océans… Les enjeux environnementaux sont nombreux et il y a de quoi s’y perdre.

La fresque des frontières planétaires propose aux participant·e·s de prendre du recul.

En 3 heures, et de manière collaborative, l’atelier vous fait découvrir les 9 frontières planétaires, cartographier et relier les grandes questions écologiques pour considérer la question écologique dans son ensemble.

Ateliers sur inscription :

– 16 septembre 2023

– 28 septembre 2023

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

