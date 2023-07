Atelier couture réparation textile La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 28 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier couture réparation textile Vendredi 28 juillet, 14h00 La Fabrique d’Issy Entrée et participation libre

Un trou dans votre pull ? Un pantalon troué ? Une chemise sans boutons ?

Venez apprendre à réparer vos textiles en faisant de la couture à la main. Vous pouvez venir avec vos propres textiles à réparer (bouton, trou, ourlet, couture déchirée…)

Entrée en continu – sur inscription

Enfant de moins de 10 ans accompagnés

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

