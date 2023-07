Le pliage de vêtements La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 21 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

Le pliage de vêtements Vendredi 21 juillet, 19h00 La Fabrique d’Issy Sur inscription

L’objectif de cet atelier est d’apprendre les techniques de pliage pour optimiser vos espaces de rangement et maintenir votre garde-robe organisée. Un atelier idéal avant de partir en vacances !

4 méthodes de pliage seront proposées, dans un échange dynamique.

Atelier animé par Mélanie !

Sur inscription – adhésion Ecolau nécessaire

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:30:00+02:00

