Issy-les-Moulineaux Groupe de parole : Être parents et Ecolo x COQO La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 5 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux. Groupe de parole : Être parents et Ecolo x COQO Mercredi 5 juillet, 14h00 La Fabrique d’Issy Sur inscription – participation libre Lorsque l’on sait qu‘un enfant va générer plein de déchets, quels gestes et accessoires quotidiens peuvent être réalisés, utilisés, transformés afin de limiter notre impact sur la planète ? Venez en discuter lors de notre groupe de paroles avec Coqo, l’application tiers de confiance indépendant qui permet d’acheter les meilleurs produits de puériculture en fonction de leurs impacts sanitaires & environnementaux ! Partagez vos astuces et outils afin de voir ce qu’il est possible de mettre en place pour chacun. Ce groupe est destiné aux futurs parents, aux parents, même aux grands-parents – bref à toutes les personnes qui auraient à s‘occuper des enfants au quotidien. Il n‘est nullement question de se juger. Ce groupe de paroles est bienveillant, dans l‘écoute de chacun et d‘échanges pratiques et informatifs. Si chacun à son échelle peut modifier quelques petites habitudes, l’impact sera important au niveau environnemental. Atelier facilité par Audrey Nivet, doula et Elsa Fichebin, CEO de Coqo

Atelier sur inscription – participation libre Pour nous soutenir, adhérez à Ecolau ! La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « association.ecolau@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-groupe-de-parole-etre-parents-et-ecolo-x-coqo-667408034397 »}] [{« link »: « https://www.coqo.fr/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecolau »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

