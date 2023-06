Fête de la musique – DIY instruments de musique pour les enfants La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Fête de la musique – DIY instruments de musique pour les enfants La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. Fête de la musique – DIY instruments de musique pour les enfants Mercredi 21 juin, 16h00 La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription FÊTE DE LA MUSIQUE Avant les concerts qui se déroulent sur la place des Epinettes, en face de la Fabrique d’Issy, venez créer vos instruments de musique à partir de vos déchets. Venez réaliser : - des maracas en pots de yaourt - des guitares en bouteille Atelier gratuit pour les enfants La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « association.ecolau@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-musique-diy-instruments-de-musique-pour-les-enfants-648210473977 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

