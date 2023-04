Vide-dressing gratuit Bébé + groupe de parole La Fabrique d’Issy, 29 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Donnez et/ou récupérez des vêtements pour bébé (0-24 mois) gratuitement et sans limites, une solution économique et écologique !

Faites le tri de vos objets enfouis dans votre armoire et qui encombrent vos tiroirs. Amenez vos affaires à notre vide-dressing gratuit, faites le bonheur d’un parent et donnez une seconde vie aux vêtements et objets encore en bon état que vous n’utilisez plus.

Venez trouver votre bonheur parmi les articles apportés gratuitement par d’autres participants.et repartez avec de nouveaux vêtements pour votre bébé.

Venez également rencontrer d’autres parents afin d’échanger vos astuces, vos outils pour prendre soin de notre planète au quotidien.

Tout est entièrement gratuit, aucune vente n’est autorisée et vous repartirez avec tout ce que vous souhaitez. Les vêtements qui resteront à la fin seront donner à une autre association.

Entrée sur inscription sur EventBrite ou en nous contactant.

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Samedi 29 avril 2023, 16h00-18h00

