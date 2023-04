Atelier Tricot [débutant] La Fabrique d’Issy, 22 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier Tricot [débutant] Samedi 22 avril, 10h00 La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription

L’atelier s’adresse à des débutants pour découvrir ou redécouvrir les bases du tricot.

Objectif : apprendre à faire un carré au point de mousse

Contenu : savoir monter les mailles, le point mousse, rabattre les mailles et rentrer les fils.

Il s’agit d’un moment convivial et de partage autour du tricot entre débutants et confirmés !

Entrée sur inscription sur EventBrite ou en nous contactant.

Pour avoir accès à tous nos ateliers, adhérez à Ecolau !

La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-tricot-debutant-610974921437 »}, {« type »: « email », « value »: « association.ecolau@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 57 18 55 27 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Participez u00e0 cet atelier pour du00e9couvrir et apprendre les bases du tricot et repartez avec un bandeau confectionnu00e9 par vous-mu00eame ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Atelier Tricot [du00e9butant] », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F486730609%2F1208350011513%2F1%2Foriginal.jpg?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C2160%2C1080&s=84ac8cbb43a9f4d93abfec6419d4f7e3 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-tricot-debutant-610974921437 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-tricot-debutant-610974921437 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecolau »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

tricot débutant