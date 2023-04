Aprèm jeux de société La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Aprèm jeux de société La Fabrique d’Issy, 15 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Aprèm jeux de société Samedi 15 avril, 15h00 La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux de société à partir de 10 ans. Sur inscription

Adhérer à Ecolau La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Fabrique d'Issy Adresse 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age min 10 Age max 99

