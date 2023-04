Atelier « zéro déchet au travail » La Fabrique d’Issy, 14 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier « zéro déchet au travail » Vendredi 14 avril, 18h15 La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription

Comment réduire concrètement ses déchets au travail ?

130 kg de déchets sont produits en moyenne par un salarié du secteur tertiaire et par an. Cet atelier va vous donner des astuces concrètes pour réduire vos déchets au travail et commencer une démarche zéro déchet !

Atelier animé par Marie et sur inscription

Adhère à Ecolau pour avoir accès à tous nos ateliers

La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-zero-dechet-au-travail-602466231717 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Comment ru00e9duire concru00e8tement ses du00e9chets au travail ? », « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T18:15:00+02:00 – 2023-04-14T19:00:00+02:00

zéro déchet zerodechet