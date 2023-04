Couds ton pochon de Pâques – niveau confirmé La Fabrique d’Issy, 9 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Couds ton pochon de Pâques – niveau confirmé Dimanche 9 avril, 15h00 La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription

Viens coudre ton propre sac/pochon pour ramasser tes chocolats de Pâques et partager ta passion de la couture avec des débutants !

Ce billet est réservé pour les personnes sachant déjà utiliser une machine à coudre.

Atelier sur inscription tout public animé par Marie

Adhère à Ecolau pour avoir accès à tous nos ateliers

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T15:00:00+02:00 – 2023-04-09T17:00:00+02:00

