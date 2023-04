Groupe de Parole : Climat et Sobriété La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Groupe de Parole : Climat et Sobriété La Fabrique d’Issy, 5 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Groupe de Parole : Climat et Sobriété 5 et 19 avril La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription ➣ Vous souhaitez entamer une démarche de sobriété, mais n’arrivez pas à vous lancer ?

➣ Vous êtes anxieux face aux crises climatiques ou en colère à cause de l’inaction ?

➣ Vous vous sentez seul.e ou incompris.e à propos de vos convictions écologiques ?

➣ Vous avez l’impression d’être déconnecté.e de la Nature, du Vivant ou de l’Humain ? La Fabrique d’Issy organise, le mercredi 19 avril de 18h45 à 20h15, une session de groupe de parole lié aux enjeux climatiques. Il est animé par Julien, des Capitalistes Anonymes.

Le but ce groupe de parole est alors de :

– Engager une réflexion sur leur mode de vie et son adéquation avec la problématique climatique.

– Partager leurs peurs ou leurs inquiétudes face aux crises climatiques, sociales et de la biodiversité.

– Partager leurs solutions individuelles pour tendre vers un mode de vie plus Sobre et durable.

– Accompagner les personnes souhaitant entamer une démarche durable de Sobriété.

– Mener des réflexions collectives sur les problématiques locales à Issy-Les-Moulineaux et proposer des solutions. Atelier tout public et ouvert à tous, il se déroule tous les 15 jours, sans obligation de participation systématique.

L’adhésion à l’association Ecolau est nécessaire pour participer. La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « association.ecolau@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-groupe-de-parole-climat-et-sobriete-566218273097 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecolau/adhesions/adhesion-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

