Fresque du Climat Junior 8-14 ans La Fabrique d’Issy, 5 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ce n’est pas toujours simple de comprendre ce qu’est réellement le changement climatique !

Cette version junior du célèbre jeu collaboratif « la Fresque du Climat » permet d’expliquer les mécanismes du climat et du dérèglement climatique aux plus jeunes.

Basée sur l’intelligence collective, cette animation permet de comprendre ce qui a mené à ce dérèglement climatique et quelles en sont les conséquences ; de comprendre le caractère systémique de tous les éléments liés au dérèglement climatique et en donner une vision d’ensemble ; d’aborder de manière ludique un thème grave ; d’aider à la compréhension de phénomènes complexes par la collaboration et la créativité.

Pour les enfants de 8 à 14 ans.

Atelier sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T14:00:00+02:00 – 2023-04-05T17:30:00+02:00

fresque fresqueduclimat