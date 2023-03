Atelier Peinture Abstraite – Enfants La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier Peinture Abstraite – Enfants La Fabrique d’Issy, 25 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier Peinture Abstraite – Enfants Samedi 25 mars, 15h00 La Fabrique d’Issy Sur inscription – participation libre Un atelier pour s’exprimer de manière intuitive ; accepter les émotions du moment. Ne pas chercher à représenter quelque chose, juste le plaisir de choisir et d’appliquer des couleurs sur le support. Ouvert à tous, de 6 à 10 ans. Participation libre

Adhésion à Ecolau nécessaire pour participer à cet atelier. Animé par Muriel Didierjean Protections à apporter : tabliers de peinture ou tee-shirt. La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-peinture-abstraite-enfants-571902364367 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecolau »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00 atelier peinture

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Fabrique d'Issy Adresse 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age min 6 Age max 10 Lieu Ville La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux

La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier Peinture Abstraite – Enfants La Fabrique d’Issy 2023-03-25 was last modified: by Atelier Peinture Abstraite – Enfants La Fabrique d’Issy La Fabrique d'Issy 25 mars 2023 Issy-les-Moulineaux La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine