Groupe de parole : Être parents et Écolo Samedi 18 mars, 10h30 La Fabrique d'Issy Sur inscription – participation libre Lorsqu'on sait qu'un enfant va générer plein de déchets , quels gestes et accessoires quotidiens peuvent-ils être réalisés, utilisés, transformés afin qu'on limite notre impact sur la planète ? Venez-en discuter en groupe afin d'échanger vos astuces, vos outils et voir ce qui est possible à chacun de mettre en place. Ce groupe de paroles est destiné aux futurs parents, aux parents, même aux grands-parents, bref à toutes les personnes qui auraient à s'occuper des enfants au quotidien. Il n'est nullement question de se juger. Ce groupe de paroles se doit être bienveillant, dans l'écoute de chacun et d'échanges pratiques, informatifs. La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

