Atelier d’éveil musical La Fabrique d’Issy, 15 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier d’éveil musical Mercredi 15 mars, 16h00 La Fabrique d’Issy Entrée sur inscription – participation libre Cet atelier d’éveil musical s’adresse à tous les enfants de 4 à 5 ans. Il dure entre quarante-cinq minutes et une heure et a pour objectif de présenter aux enfants le plaisir que peut apporter la musique. La musique dès le plus jeune âge est un espace de création et de liberté où chacun selon ses émotions et ses envies peut s’exprimer. Le déroulé de l’atelier : 1 – On se dit bonjour

2 – Apport théorique le monde des percussions

Présentation (films), échanges, devinettes…

3 – Partie pratique

Percussions corporelles

Les petites percussions

Le rythme avec les percussions

On chante en rythme Adhésion Ecolau nécessaire pour participer à cet atelier. Animé par Emmanuelle de Boissoudy La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-deveil-musical-555117600687 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecolau »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T16:00:00+01:00 – 2023-03-15T17:00:00+01:00

2023-03-15T16:00:00+01:00 – 2023-03-15T17:00:00+01:00 musique atelier

