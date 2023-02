Atelier d’éveil musical La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier d’éveil musical La Fabrique d’Issy, 15 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier d’éveil musical Mercredi 15 mars, 16h00 La Fabrique d’Issy

Entrée sur inscription – participation libre Cet atelier d’éveil musical s’adresse à tous les enfants de 4 à 5 ans. Il dure entre quarante-cinq minutes et une heure et a pour objectif de présenter aux enfants le plaisir que peut apporter la musique. La musique dès le plus jeune âge est un espace de création et de liberté où chacun selon ses émotions et ses envies peut s’exprimer. Le déroulé de l’atelier : 1 – Présentons-nous Chaque participant, petits et grands, va se présenter de manière ludique à partir d’un thème donné en rapport avec la musique 2- Préparons notre corps Nous allons ensuite effectuer des exercices d’échauffement et de réveil corporel 3 – Chantons maintenant Nous allons interpréter différentes comptines 4 – Et les instruments ? Chacun va choisir un petit instrument pour s’accompagner et prendre sa place dans l’orchestre. 5- Temps de repos

6 – Au revoir Adhésion Ecolau nécessaire pour participer à cet atelier. Animé par Emmanuelle de Boissoudy La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T15:00:00+00:00 – 2023-03-15T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Fabrique d'Issy Adresse 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 4 Age maximum 5 lieuville La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier d’éveil musical La Fabrique d’Issy 2023-03-15 was last modified: by Atelier d’éveil musical La Fabrique d’Issy La Fabrique d'Issy 15 mars 2023 Issy-les-Moulineaux La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine