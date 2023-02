Atelier couture réparation textile La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier couture réparation textile La Fabrique d’Issy, 3 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier couture réparation textile Vendredi 3 mars, 14h00 La Fabrique d’Issy

Entrée et participation libre Un trou dans votre pull ? Un pantalon troué ? Une chemise sans boutons ?

Venez apprendre à réparer vos textiles en faisant de la couture à la main. Vous pouvez venir avec vos propres textiles à réparer (bouton, trou, ourlet, couture déchirée…) Entrée libre en continu

Enfant de moins de 10 ans accompagnés La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T13:00:00+00:00 – 2023-03-03T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Fabrique d'Issy Adresse 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier couture réparation textile La Fabrique d’Issy 2023-03-03 was last modified: by Atelier couture réparation textile La Fabrique d’Issy La Fabrique d'Issy 3 mars 2023 Issy-les-Moulineaux La Fabrique d'Issy Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine