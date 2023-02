Atelier Etegami traditionnel La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier Etegami traditionnel Samedi 25 février, 16h00

Entrée gratuite sur inscription L’Etegami, qui se traduit littéralement par « image-message », est une carte peinte accompagnée d’un message que l’on envoie à son entourage.

Venu tout droit du Japon, il s’agit d’un art traditionnel réalisé avec des techniques originales. Cet atelier est animé par Valérie Eguchi.

Atelier sur inscription

La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux

2023-02-25T15:00:00+00:00 – 2023-02-25T17:00:00+00:00

