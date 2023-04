Fabrication d’éponge Tawashi La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Fabrication d’éponge Tawashi La Fabrique d’Issy, 23 février 2023, Issy-les-Moulineaux. Fabrication d’éponge Tawashi Jeudi 23 février, 14h00 La Fabrique d’Issy Entrée gratuite Venez fabriquer votre éponge Tawashi à partir de chaussettes trouées ou orphelines en 10 minutes !

Venues du Japon, les éponges Tawashi sont utilisées pour frotter et laver toutes surfaces. Entrée libre en continu de 14h à 18h

Tout public – enfants de moins de 8ans accompagnés

L’adhésion à l’association Ecolau, qui organise cet atelier, est nécessaire pour participer.

L'adhésion à l'association Ecolau, qui organise cet atelier, est nécessaire pour participer.

Adhérez ici : https://www.helloasso.com/associations/ecolau/adhesions/adhesion-2023 La Fabrique d'Issy 54 rue d'Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-02-23T14:00:00+01:00 – 2023-02-23T18:00:00+01:00

2023-02-23T14:00:00+01:00 – 2023-02-23T18:00:00+01:00 environnement fabrique

